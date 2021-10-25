Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму ● Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает ● Севастопольских медиков-пенсионеров призвали к борьбе с COVID-19 ● В Симферополе составлено 5000 протоколов за несоблюдение масочного режима ● В торговом центре Симферополя на вакцинацию выстроилась огромная очередь
Перенесшие COVID россияне под завязку забили санатории Крыма
фото © Новости Крыма
Переболевшие люди проходят реабилитацию на полуострове.
Основной целью посещения Крыма для жителей материковой России стала реабилитация после перенесенного коронавируса. Желающие восстановить организм люди заполонили все местные санатории.
Как сообщил телеканалу «Вести Крым» главврач санатория имени Кирова Владимир Уколов, в данном учреждении уже нет мест. Специалисты реабилитируют пострадавших от COVID-19 граждан, которые приезжают со всех уголков страны.
Подобная ситуация наблюдается и в других санаториях, так как почти в каждом из них сейчас предлагают программы и специальные методики по восстановлению после коронавирусной инфекции.
Ранее крымские власти попросили россиян не ехать на полуостров в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Требования к гостям при заселении в отели и гостиницы дважды ужесточили за последние несколько дней.
При этом авиабилеты в Крым на период с 30 октября по 7 ноября, которые президент объявил нерабочими, уже практически распроданы, а все номера в отелях и других местах размещения забронированы.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма просят россиян не ехать в Крым. Министерство курортов и туризма Крыма призвало россиян ограничить поездки на полуостров в нерабочий период в начале ноября.
Крым принимает туристов только с прививкой и ПЦР-тестом. Правила размещения привитых россиян в отелях Крыма ужесточили – теперь кроме QR-кода надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.
Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября. В Крыму отмечается небывалый для этого времени года ажиотаж: места в отелях и гостиницах разбирают, как горячие пирожки.
Приехал с севера, недоволен сервисом и ценами: в Крыму набросали портрет типичного туриста. Специалисты туротрасли рассказали, откуда чаще прибывают отдыхающие, чем они довольны и что критикуют.
В Крыму 655 новых заражений коронавирусом
За последние сутки в Крыму зарегистрировано 655 случаев заболевания ковидом.
Перенесшие COVID россияне под завязку забили санатории Крыма
Переболевшие люди проходят реабилитацию на полуострове.
Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает
За сутки на территории Севастополя заболели коронавирусной инфекцией еще 321 человек.
Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму
В регионе будут работать более 70 специальных мобильных групп.
17 часов назад
В торговом центре Симферополя на вакцинацию выстроилась огромная очередьфото
22 часа назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
24 часа назад
Какой сегодня праздник 25 октября фото
Сегодня, 25 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.