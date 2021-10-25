Перенесшие COVID россияне под завязку забили санатории Крыма

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Переболевшие люди проходят реабилитацию на полуострове.

Основной целью посещения Крыма для жителей материковой России стала реабилитация после перенесенного коронавируса. Желающие восстановить организм люди заполонили все местные санатории.

Как сообщил телеканалу «Вести Крым» главврач санатория имени Кирова Владимир Уколов, в данном учреждении уже нет мест. Специалисты реабилитируют пострадавших от COVID-19 граждан, которые приезжают со всех уголков страны.

Подобная ситуация наблюдается и в других санаториях, так как почти в каждом из них сейчас предлагают программы и специальные методики по восстановлению после коронавирусной инфекции.

Ранее крымские власти попросили россиян не ехать на полуостров в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Требования к гостям при заселении в отели и гостиницы дважды ужесточили за последние несколько дней.

При этом авиабилеты в Крым на период с 30 октября по 7 ноября, которые президент объявил нерабочими, уже практически распроданы, а все номера в отелях и других местах размещения забронированы.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма просят россиян не ехать в Крым. Министерство курортов и туризма Крыма призвало россиян ограничить поездки на полуостров в нерабочий период в начале ноября.

Крым принимает туристов только с прививкой и ПЦР-тестом. Правила размещения привитых россиян в отелях Крыма ужесточили – теперь кроме QR-кода надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября. В Крыму отмечается небывалый для этого времени года ажиотаж: места в отелях и гостиницах разбирают, как горячие пирожки.

Приехал с севера, недоволен сервисом и ценами: в Крыму набросали портрет типичного туриста. Специалисты туротрасли рассказали, откуда чаще прибывают отдыхающие, чем они довольны и что критикуют.