Коронавирус в Крыму
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Очередной антирекорд по COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 328 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.
До этого суточный максимум за все время пандемии в регионе фиксировался 24 октября, тогда показатель достиг 321.
После выздоровления за сутки из медучреждений выписаны 100 пациентов, умерли пятнадцать человек в возрасте от 43 до 90 лет. За все время борьбы с инфекцией в регионе от осложнений, связанных с заболеванием, скончались 1269. Выздоровели 31 576. Общее число заразившихся COVID-19 в Севастополе за все время пандемии достигло 36 975 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Подросток вылечился от первого в Севастополе случая микст-инфекции. Медики в Севастополе вылечили первый на территории города случай микст-инфекции гриппа и коронавируса.
В Крыму 655 новых заражений коронавирусом. За последние сутки в Крыму зарегистрировано 655 случаев заболевания ковидом.
В Алуште за неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти на 60 процентов. В Алуште с 11 по 17 октября заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 58,8% и составила 251 случай против 158 случаев, выявленных неделей ранее.
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