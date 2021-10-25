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Коронавирус в Крыму

Очередной антирекорд по COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

17:47 понедельник, 25 октября 2021
Севастополь

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 328 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.

До этого суточный максимум за все время пандемии в регионе фиксировался 24 октября, тогда показатель достиг 321.

После выздоровления за сутки из медучреждений выписаны 100 пациентов, умерли пятнадцать человек в возрасте от 43 до 90 лет. За все время борьбы с инфекцией в регионе от осложнений, связанных с заболеванием, скончались 1269. Выздоровели 31 576. Общее число заразившихся COVID-19 в Севастополе за все время пандемии достигло 36 975 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Подросток вылечился от первого в Севастополе случая микст-инфекции. Медики в Севастополе вылечили первый на территории города случай микст-инфекции гриппа и коронавируса.

В Крыму 655 новых заражений коронавирусом. За последние сутки в Крыму зарегистрировано 655 случаев заболевания ковидом.

В Алуште за неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти на 60 процентов. В Алуште с 11 по 17 октября заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 58,8% и составила 251 случай против 158 случаев, выявленных неделей ранее.

Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает. За сутки на территории Севастополя заболели коронавирусной инфекцией еще 321 человек.

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