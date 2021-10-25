Власть
Налоговая служба в Крыму приостанавливает прием посетителей
Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Крыма с 1 по 3 ноября приостановлен.
Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы РФ по Республике Крым.
«Прием всей корреспонденции на бумажных носителях, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, ведется в инспекциях исключительно через боксы для приема входящей корреспонденции», — уточнили в налоговой службе.
Здесь также напомнили, что для дистанционного общения можно воспользоваться «Личными кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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