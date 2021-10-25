Происшествия
На Чатыр-Даге заблудились двое туристов
Поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг, где во время прогулки заблудились двое мужчин.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне днем.
Как выяснилось, двое туристов потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выйти из горно-лесной зоны. На помощь им отправился горный поисково-спасательный отряд МЧС.
«Спасатели провели мероприятия по поиску потерявшихся и сопровождению их в безопасное место. В медицинской помощи мужчины не нуждались. Всего в спасательных работах были задействованы пять спасателей», - проинформировали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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