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Происшествия

На Чатыр-Даге заблудились двое туристов

18:03 понедельник, 25 октября 2021

Поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг, где во время прогулки заблудились двое мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне днем.

Как выяснилось, двое туристов потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выйти из горно-лесной зоны. На помощь им отправился горный поисково-спасательный отряд МЧС.

«Спасатели провели мероприятия по поиску потерявшихся и сопровождению их в безопасное место. В медицинской помощи мужчины не нуждались. Всего в спасательных работах были задействованы пять спасателей», - проинформировали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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