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Мировые катаклизмы: как изменения климата повлияют на Крым

13:04 понедельник, 25 октября 2021
Мировые катаклизмы: как изменения климата повлияют на Крым

фото © pixabay.com

Глобальные изменения климата существенно отразятся на крымской погоде и приведут к тому, что с каждым годом в регионе будет все жарче и участятся аномальные погодные явления.

Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель директора федерального учреждения «Институт физики атмосферы им. А. М.Обухова» Российской академии наук, доктор физико-математических наук Владимир Семенов.

Среднегодовая температура в Крыму увеличивается с каждым годом, и за последние 40 лет она выросла на два градуса. На столько же потеплело Черное море. Это, по словам ученого, очень высокие показатели, которые обуславливают изменение характера погоды.

«Связано это с глобальным потеплением: результаты модели показывают, что как минимум следующие 20 лет климат продолжит теплеть такими же темпами, то есть стане еще жарче. Количество жарких дней в ближайшие 20 лет может вырасти на 25-30% и более. То есть будет гораздо жарче», - рассказал Семенов.

Такое потепление, вероятнее всего, спровоцирует погодные катаклизмы, поскольку зачастую аномалии связаны именно с крупномасштабными атмосферными процессами. Ярким примером тому стало прошедшее лето, когда стихия испытывала на прочность Крым, Краснодарский край, ряд других регионов России.

«Структура погоды и атмосферной циркуляции при потеплении меняется: изменяются перепад температур между Арктикой и средними широтами, скорость среднезонального ветра, пути циклонов и, соответственно, погода. Примером такого изменения характера погоды, по-видимому, было это лето. Оно показало, что случается при таком антициклоне. И мы предсказываем, что таких антициклонов при потеплении будет становиться больше. То есть с одной стороны будет жарко, а с другой будут приходить циклоны, принося ненастную и дождливую погоду», - заключил ученый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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