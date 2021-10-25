«Медицина не справляется»: Аксенов оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне роста заболеваемости COVID-19 поручил увеличить количество экипажей скорой помощи, чтобы сократить период ожидания врачей и минимизировать необходимость людей самим идти в поликлиники.

Об этом он заявил во время рабочего совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

«Понятна ситуация, что вызовов большое количество, оно увеличивается. Понимаем, что не справляется и в стрессе находится наша медицина из-за количества вызовов. Однако надо избавить людей от ненужной ходьбы, особенно там, где диагноз подтвержден», - сказал глава Крыма.

Он также поручил организовать работу медицинских учреждений таким образом, чтобы избежать ажиотажа и очередей, которые «категорически недопустимы в это время».

«Надо добавить любое необходимое количество постов, чтобы вакцинация прошла в спокойном режиме, чтобы и сотрудники предприятий, и обычные граждане, желающие привиться, могли сделать это без всякой очереди», - сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что даже на фоне сложной эпидситуации власти республики не закрыли работу ряда отраслей, поэтому они, в свою очередь, обязаны соблюдать все установленные ограничительные меры и выполнить условия, поставленные правительством.

«Работодатели должны помнить, что несут ответственность за своих сотрудников. В случае отказа отдельных лиц от вакцинации работодатели должны обеспечить им прохождение еженедельного ПЦР-тестирования», - заключил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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