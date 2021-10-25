Крымчане пытаются спасти от девелоперов Тихую бухту

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В Феодосии общественники и прокуратура намерены вернуть городу участки в восточном Крыму на подступах к Тихой бухте.

Землю готовят к застройке, однако есть весомые основания этого не допустить.

СМИ освещали историю с застройкой оползневых склонов возле Тихой бухты. Когда грейдеры разровняли прекрасные ландшафты с видом на море, чтобы возвести здесь очередную гостиницу, местные жители подняли тревогу и стройка остановилась.

Собственники заявляли, что работы законны, так как по документам участки якобы были проданы еще при Украине — в 2009 году. Тогда администрация Феодосии подала иск в суд и потребовала, чтобы владелец привел их в изначальный вид, но дело было проиграно.

История с продажей земли на аукционе насторожила общественников и местных депутатов.

«В 2009 году законодательство Украины не позволяло продать эти земельные участки на земельном аукционе, так как не было соответствующего закона. Но, несмотря на это Орджоникидзевский поселковый совет провел эти аукционы и продал земли киевским дельцам», — рассказал феодосийский депутат Артем Мельниченко.

Договор купли-продажи был оформлен в Киеве, так как вероятно в Крыму ни один нотариус не смог бы провести данную сделку, отмечает наш собеседник.

Апеллируя этими фактами, защитники побережья обратились в прокуратуру. Однако изначально городское надзорное ведомство не увидело никаких нарушений.

«Только после пятого обращения уже в республиканскую прокуратуру наши доводы подтвердились», — рассказывает Мельниченко.

В ходе проверки было установлено, что с учетом отсутствия закона, регулирующего порядок проведения земельных торгов Орджоникидзевским поселковым советом, аукцион по продаже земельных участков в 2009 году противоречил действующему на тот момент законодательству.

Благодаря этому появилась возможность инициировать возвращение участков в собственность муниципалитета.

«Сейчас прокуратура вышла в суд с иском о возврате из незаконного пользования земельных участков», — объясняет Мельниченко.

Он также отметил, что теперь местные жители должны держать вопрос о возвращении земель на контроле.

«После возврата земельных участков из незаконного владения киевских дельцов крымчанам необходимо добиваться их включения в охранную зону ООПТ Тихая бухта, чтобы ни у кого не появилось больше желания их застроить», — считает Мельниченко.

При этом феодосийский депутат подчеркивает, что у Крыма уже есть практика возвращения незаконно выделенных земель в государственную собственность.

Так, после общественного резонанса, вызванного застройкой подходов к Карадагскому заповеднику, власти все же запретили осваивать участки, а в сентябре этого года суд вернул участки в собственность Крыма.

«Хуже всего то, что мы не знаем, сколько участков в Крыму таким незаконным образом было продано в частные руки. Это прямое основание для того, чтобы провести прокурорскую проверку по всем земельным участкам, выделенным в украинский период, — минимум с 2008 года», — заключил общественник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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