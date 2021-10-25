Какой сегодня праздник 25 октября

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Сегодня, 25 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день макарон (World Pasta Day)

Всемирный день макарон (World Pasta Day) – относительно молодой праздник. Он был придуман в 1995 году.

Это произошло на конгрессе производителей пасты, то есть макарон, который естественно проводился в Италии. Участники конгресса решили, что праздник будут отмечать 25 октября, а называться он будет World Pasta Day.

По задумке инициаторов, праздник должен пропагандировать макароны во всем мире. При этом предлагается делать акценты на культурно-историческом аспекте макарон. Их, кстати, насчитывается более 600 видов макарон, и их названия описывают их форму.

День таможенника России

День таможенника Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 25 октября, установлен Указом Президента РФ № 811 от 4 августа 1995 года.

25 октября издавна считается знаменательным днем в истории русской таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из Указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Впервые были закреплены законом права и обязанности таможенников (мытчиков) по осуществлению контроля над перемещением товаров.

Свой профессиональный праздник все работники таможни Российской Федерации, по традиции, отмечают с большим размахом. В этот день они получают поздравления от руководства, представителей власти и бизнеса, коллег и друзей.

Андрон Звездочет

Народный праздник «Андрон Звездочет» отмечается 25 октября (по старому стилю - 12 октября). В церковном календаре это дата памяти трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника. Другие названия праздника: «Пров», «Тарах», «Андрон», «Звездочет», «День мельника». В этот день с полудня и до полуночи наблюдали появление звезд.

Также сегодня, 25 октября, отмечают такие праздники:

- Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери

- День маркетолога России

- Международный день борьбы женщин за мир

- День работника кабельной промышленности России

- День мельников Беларуси

- День Конституции Литвы

- Международный день школьных библиотек

- День трубного зова дальних странствий

- День круговой поруки

- Европейский день гражданского правосудия (European Day of Civil Justice)

- День «Я забочусь о тебе» (National I Care About You Day) в США

- День хлебных палочек (National Breadstick Day) в США

- Самый мрачный день (Sourest Day) в США

- День учителя в Австралии

- День банданы (National Bandanna Day) в США

Сегодня именины празднуют: Пров, Иван, Макар, Федот, Феодосий, Кузьма, Андроник, Домника, Диодор, Мартин, Тарас, Ясон, Амфилохий, Анфия, Тарах.

Что происходило 25 октября в прошлые годы

1415 - сокрушительное поражение французов в битве при Азенкуре в ходе Столетней войны с англичанами.

1889 - завершено строительство современного символа ПарижаЭйфелевой башни.

1900 - Британская империя пополнилась аннексированной южноафриканской землей Трансвааль.

1920 - «сухой закон» принят в четырех канадских провинциях.

1923 - немецкие коммунисты терпят поражение в ходе Гамбургского восстания.

1945 - в ходе активных действий китайского гоминьдановского правительства, возглавляемого Чан Кайши, остров Тайвань, ранее принадлежавший Японии, входит в состав Китая.

1971 - ООН исключает из своего состава Тайвань.

1983 - под предлогом защиты американских граждан в Гренаде вооруженные силы США проводят операцию «Urgent Fury» и свергают левое правительство.

1990 - закон о свободе вероисповедания был принят в СССР.

2001 - корпорация Microsoft презентует мировому сообществу свою самую популярную на сегодняшний день операционную ситему Windows XP.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 октября. Какие праздники будут завтра?

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