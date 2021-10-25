Какие курорты Крыма выбирали туристы в период летних катаклизмов

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В сезон-2021 Ялта стала самым популярным среди туристов городом Крыма, и даже природные катаклизмы, произошедшие этим летом, существенно не отразились на высоком спросе.

Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Также стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Позже Ялту и Керчь подтапливало повторно. Стихия нанесла ущерб жилым домам и инфраструктуре подтопленных регионов.

На фоне этой ситуации количество бронирований в пострадавшие от наводнений города несколько снизилось, однако аннуляций туров не было, и спрос быстро восстановился, отметила глава АТОР.

«Снижение бронирований было на те локации, города и курорты, где эти бедствия развернулись. Но потом спрос восстанавливался достаточно быстро. Перераспределение имело место, на западное побережье поехало немножко больше людей, чуть-чуть есть прирост на восточном побережье, но Ялта все равно лидирует. И если выстраивать рейтинг самых востребованных курортов Крыма, то даже с учетом перераспределения спроса Ялта лидирует», - подчеркнула Ломидзе.

Как ранее сообщалось, Крым побил рекорд по турпотоку, приняв на отдых уже более 8 миллионов человек.

Летом в регионе работали более 1000 средств размещения общей вместимостью 155 тысяч человек, а средняя загрузка в августе составила от 82%, в некоторых регионах, в частности на ЮБК - 95%. В сентябре на полуострове отдохнули более миллиона гостей, что соответствует уровню прошлого года и на треть превышает показатели сентября доковидного 2019-го.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские туроператоры ждут массовые отмены туров в ноябре. Антиковидные ограничения по всей стране могут спровоцировать до 50% аннуляций туров на ноябрьские праздники.

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Крым принимает туристов только с прививкой и ПЦР-тестом. Правила размещения привитых россиян в отелях Крыма ужесточили – теперь кроме QR-кода надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября. В Крыму отмечается небывалый для этого времени года ажиотаж: места в отелях и гостиницах разбирают, как горячие пирожки.