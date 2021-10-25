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Власть

Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ограничить

18:17 понедельник, 25 октября 2021
Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ограничить

фото © pixabay.com

Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ненадолго ограничить из-за противопожарных учений.

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Министерство транспорта Российской Федерации и Росавтодор информируют участников дорожного движения о проведении на Крымском мосту тренировки по противопожарной безопасности в период с 0.00 9 ноября по 23.59 11 ноября 2021 года. Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей сооружения», – говорится в сообщении.

Такие учения проводятся на Крымском мосту несколько раз в год, предыдущие прошли летом.

Во время учений в апреле движение по мосту было ограничено всего 20 минут.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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