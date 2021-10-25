Днем тепло, ночью мороз: крымчан ожидают резкие перепады погоды

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Недавно на полуострове выпал первый снег, но теплые дни еще вернутся в регион.

На этой неделе погода в Крыму обещает резкие перепады от мороза до почти летних показателей термометров. Об этом в эфире «Спутник в Крыму» сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Вместе с антициклоном, который гарантирует крымчанам солнечные дни, на полуостров ворвется северный ветер, сулящий понижение температуры воздуха. Самой холодной будет ночь вторника, когда столбики термометров опустятся до -1 градуса. При этом днем воздух прогреется до 14 градусов выше нуля.

К концу недели станет еще теплее и на выходных на полуострове будет до +20 градусов.

Напомним, что 24 октября в Крыму выпал первый снег. Ранее эксперт сообщил, что аномальные погодные явления все чаще будут наблюдаться в республике в связи с глобальным потеплением.

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