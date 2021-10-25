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Днем тепло, ночью мороз: крымчан ожидают резкие перепады погоды
фото © Новости Крыма
Недавно на полуострове выпал первый снег, но теплые дни еще вернутся в регион.
На этой неделе погода в Крыму обещает резкие перепады от мороза до почти летних показателей термометров. Об этом в эфире «Спутник в Крыму» сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
Вместе с антициклоном, который гарантирует крымчанам солнечные дни, на полуостров ворвется северный ветер, сулящий понижение температуры воздуха. Самой холодной будет ночь вторника, когда столбики термометров опустятся до -1 градуса. При этом днем воздух прогреется до 14 градусов выше нуля.
К концу недели станет еще теплее и на выходных на полуострове будет до +20 градусов.
Напомним, что 24 октября в Крыму выпал первый снег. Ранее эксперт сообщил, что аномальные погодные явления все чаще будут наблюдаться в республике в связи с глобальным потеплением.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 25 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 25 октября.
На Ай-Петри выпал снег: чего ждать от погоды дальше. Выпадение снега на плато горы Ай-Петри не является сигналом прихода похолодания, наоборот в ближайшее время погода снова станет теплой.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 24 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 24 октября.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 23 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 23 октября.
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