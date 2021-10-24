Вода для Крыма: ученые оценили запасы собственных ресурсов полуострова

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Собственных водных ресурсов в Крыму достаточно для нужд населения и развития экономики, однако бесперебойное водообеспечение региона возможно только при их рациональном использовании.

Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Александр Гельфан.

«Мы исходим из гипотезы, что собственных водных ресурсов Крыма достаточно для устойчивого водообеспечения и населения, и экономики. Если в сельском хозяйстве избежать водоемких производств, то этого количества воды достаточно», - сказал Гельфан.

Однако сейчас перед научным сообществом стоит задача изучения механизмов формирования поверхностного и подземного стоков и их взаимодействия, рационального использования воды и снижения безвозратных потерь при использовании воды в промышленности, сельском хозяйстве и сфере ЖКХ. Без этого, подчеркнул ученый, говорить о дальнейшей водной стабильной региона нельзя.

В свою очередь, директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, руководитель отделения аграрных наук Крымской академии наук Владимир Паштецкий сообщил, что местные аграрии уже активно работают над снижением водопотребления.

В частности, в последние годы с учетом непростой ситуации с водой в регионе они переключились на выращивание менее влагозатратных культур. Ведь известно, что миллиона тонн зерновых для Крыма полностью хватает, чтобы обеспечить потребности потребителей и обеспечивать животноводческий баланс, а если больше, то мы можем его и продавать. В этом году мы собрали полтора миллиона. Поэтому замена культур другими сортами уже произошла», - подчеркнул Паштецкий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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