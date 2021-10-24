Общество
В Воронцовский парк в Алупке вернулись павлины
По инициативе руководства Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника и Министерства культуры Крыма в Воронцовском парке снова появились павлины.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«На несколько десятков лет павлины пропали и вот теперь вернулись. Четыре птицы (две пары) поселили у озер Воронцовского парка — теперь они соседствуют с утками и лебедями. Сейчас проходят адаптацию, но совсем скоро будут свободно ходить по аллеям на радость всем нам», — уточнила Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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