В Воронцовский парк в Алупке вернулись павлины

По инициативе руководства Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника и Министерства культуры Крыма в Воронцовском парке снова появились павлины.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«На несколько десятков лет павлины пропали и вот теперь вернулись. Четыре птицы (две пары) поселили у озер Воронцовского парка — теперь они соседствуют с утками и лебедями. Сейчас проходят адаптацию, но совсем скоро будут свободно ходить по аллеям на радость всем нам», — уточнила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 23 октября. Сегодня, 23 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

«Королева России» из Севастополя рассказала, как попала на войну в Сирию. Королева России 2021 Юлия Кононеко рассказала, зачем участвует в конкурсах красоты, почему хочет уйти на гражданскую службу, и как бороться со стереотипами.

Какой сегодня праздник 22 октября. Сегодня, 22 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Жители Фороса отстоят молебен в защиту природного парка от застройки. В Форосской церкви в пятницу, 22 октября, состоится молебен в поддержку людей, которые пытаются защитить Форосский парк от застройки.