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Общество

В Воронцовский парк в Алупке вернулись павлины

11:11 воскресенье, 24 октября 2021
Ялта

По инициативе руководства Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника и Министерства культуры Крыма в Воронцовском парке снова появились павлины.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«На несколько десятков лет павлины пропали и вот теперь вернулись. Четыре птицы (две пары) поселили у озер Воронцовского парка — теперь они соседствуют с утками и лебедями. Сейчас проходят адаптацию, но совсем скоро будут свободно ходить по аллеям на радость всем нам», — уточнила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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