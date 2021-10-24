В торговом центре Симферополя на вакцинацию выстроилась огромная очередь

В торговом центре Симферополя выстроилась огромная очередь из желающих сделать прививку против новой коронавирусной инфекции.

Помимо этого, в ТЦ столицы Крыма полицейские проверяют соблюдение масочного режима у предпринимателей и посетителей.

Напомним, из-за большого количества заболевших в Крыму с 25 октября введут новые коронавирусные ограничения. Соответствующие поправки внесены в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса на территории республики.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму превысил 40 процентов. Прививку от коронавируса в Крыму сделали 40,6% населения, которое нужно привить в республике для выработки коллективного иммунитета.

В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза. В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.

Севастополец рассказал о «семи кругах ада» на пути к вакцинации. Оказалось, что получить прививку в желаемое время практически невозможно.

В Севастополе за сутки ухудшилась ситуация с COVID. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.