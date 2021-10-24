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В Симферополе составлено 5000 протоколов за несоблюдение масочного режима

13:50 воскресенье, 24 октября 2021
Симферополь

Об этом сказал замглавы администрации Симферополя Владимир Ким.

«В городе усилили контрольные мероприятия, увеличили количество рабочих групп. На сегодняшний день всего по Симферополю работает 17 групп, 9 из которых в утреннее и вечернее время осуществляют контроль наличия у граждан средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. 6 рабочих групп осуществляют мониторинг в торгово-развлекательных центрах, объектах общепита, бытового обслуживания населения, а также других субъектах хозяйственной деятельности. Есть также 2 резервные группы», - сообщил Ким.

По его словам, за период с 1 января текущего года в городе было составлено более 5 тысяч протоколов за несоблюдение масочного режима.

Замглавы администрации напомнил, при несоблюдении антиковидных требований Роспотребнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для физических лиц - от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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