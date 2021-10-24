В Симферополе составлено 5000 протоколов за несоблюдение масочного режима

Об этом сказал замглавы администрации Симферополя Владимир Ким.

«В городе усилили контрольные мероприятия, увеличили количество рабочих групп. На сегодняшний день всего по Симферополю работает 17 групп, 9 из которых в утреннее и вечернее время осуществляют контроль наличия у граждан средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. 6 рабочих групп осуществляют мониторинг в торгово-развлекательных центрах, объектах общепита, бытового обслуживания населения, а также других субъектах хозяйственной деятельности. Есть также 2 резервные группы», - сообщил Ким.

По его словам, за период с 1 января текущего года в городе было составлено более 5 тысяч протоколов за несоблюдение масочного режима.

Замглавы администрации напомнил, при несоблюдении антиковидных требований Роспотребнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для физических лиц - от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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