Власть
В поселке под Симферополем ввели карантин из-за бешенства
В частном домовладении пгт. Гвардейское Симферопольского района обнаружен вирус бешенства, носителем которого оказалась лиса.
На всей неблагополучной территории введены карантинные ограничения, сообщается на сайте Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.
«Это означает, что в течение трех месяцев запрещено посещение территории посторонними лицами, проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых к вирусу животных», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
С начала 2021 года в Республике Крым зарегистрировано 9 случаев бешенства.
Носителями вируса стали четыре кошки, одна собака и четыре лисицы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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