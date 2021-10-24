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Власть

В поселке под Симферополем ввели карантин из-за бешенства

10:09 воскресенье, 24 октября 2021

В частном домовладении пгт. Гвардейское Симферопольского района обнаружен вирус бешенства, носителем которого оказалась лиса.

На всей неблагополучной территории введены карантинные ограничения, сообщается на сайте Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

«Это означает, что в течение трех месяцев запрещено посещение территории посторонними лицами, проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых к вирусу животных», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

С начала 2021 года в Республике Крым зарегистрировано 9 случаев бешенства.

Носителями вируса стали четыре кошки, одна собака и четыре лисицы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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