Власть
В Крыму силовики начали применять систему распознавания лиц
фото © 4gadget.ru
У здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе был замечен полицейский автомобиль, снабженный системой распознавания лиц.
До этого силовики начали использовать это устройство для задержания участников протестных акций в городах на территории России.
Об этом сообщили в общественном объединении «Крымская солидарность».
Как уточняется, автомобиль с панорамными камерами, фиксирующими лица на 360 градусов, заметили корреспонденты «Крымской солидарности» у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.
Такие устройства отрабатывались российскими силовиками на московских митингах в январе 2021 года, а также с помощью камер вычислялись нарушители карантина весной 2020 года. Постепенно технику начали внедрять в регионах России. Медицинская маска не всегда мешает идентификации и распознаванию лица. В Крыму такая практика ранее не применялась.
«Любыми способами хотят помешать людям собираться у судов даже в качестве слушателей, выражать свою гражданскую позицию и поддерживать семьи политзаключенных», – сказал объединению адвокат Эмиль Курбединов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Два крымчанина получили условный срок за вырубку можжевельника. Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор двум местным жителям за незаконную рубку можжевельника и за нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий.
В Сибири задержали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории Крыма. В Новосибирске задержали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории Крыма.
Смертельное ДТП с подростком в Крыму: виновному вынесли приговор. Жителя Симферополя приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима за ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Украинская таможня уходит с крымской границы. С 21 ноября 2021 года прекращается работа украинских таможенных постов и осуществление соответствующих процедур на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе Крыма с Украиной, сообщают в Представительстве президента Украины в АРК.
Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму
В регионе будут работать более 70 специальных мобильных групп.
Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает
За сутки на территории Севастополя заболели коронавирусной инфекцией еще 321 человек.
На Ай-Петри выпал снег: чего ждать от погоды дальше
Выпадение снега на плато горы Ай-Петри не является сигналом прихода похолодания, наоборот в ближайшее время погода снова станет теплой.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
20 октября
В Севастополе вводят частичный локдаун
21 октября
В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза
В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.