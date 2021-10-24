В Крыму силовики начали применять систему распознавания лиц

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У здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе был замечен полицейский автомобиль, снабженный системой распознавания лиц.

До этого силовики начали использовать это устройство для задержания участников протестных акций в городах на территории России.

Об этом сообщили в общественном объединении «Крымская солидарность».

Как уточняется, автомобиль с панорамными камерами, фиксирующими лица на 360 градусов, заметили корреспонденты «Крымской солидарности» у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

Такие устройства отрабатывались российскими силовиками на московских митингах в январе 2021 года, а также с помощью камер вычислялись нарушители карантина весной 2020 года. Постепенно технику начали внедрять в регионах России. Медицинская маска не всегда мешает идентификации и распознаванию лица. В Крыму такая практика ранее не применялась.

«Любыми способами хотят помешать людям собираться у судов даже в качестве слушателей, выражать свою гражданскую позицию и поддерживать семьи политзаключенных», – сказал объединению адвокат Эмиль Курбединов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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