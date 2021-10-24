Власть
В Крыму осудили военнослужащего за выращивание и сбыт наркосодержащих растений
Крымский военный гарнизонный суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Бориса Самсона за выращивание и сбыт растений, содержащие наркотические вещества.
Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Черноморскому флоту
«Следствием установлено, что 9 марта 2020 года Самсон сбыл наркотическое средство общей массой 232,7 грамма. Кроме того, с февраля по 29 мая 2020 года он, находясь на территории Крыма, действуя организованной группой со своим знакомым (ранее осужден), незаконно культивировал не менее 71 растения, которые хранил у себя дома до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов, достоверно зная, что они содержат наркотическое средство и запрещены законом», – сказано в сообщении.
Публичные комментарии осужденного и его защиты отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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