В Крыму осудили военнослужащего за выращивание и сбыт наркосодержащих растений

Крымский военный гарнизонный суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Бориса Самсона за выращивание и сбыт растений, содержащие наркотические вещества.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Черноморскому флоту

«Следствием установлено, что 9 марта 2020 года Самсон сбыл наркотическое средство общей массой 232,7 грамма. Кроме того, с февраля по 29 мая 2020 года он, находясь на территории Крыма, действуя организованной группой со своим знакомым (ранее осужден), незаконно культивировал не менее 71 растения, которые хранил у себя дома до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов, достоверно зная, что они содержат наркотическое средство и запрещены законом», – сказано в сообщении.

Публичные комментарии осужденного и его защиты отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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