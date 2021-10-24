Происшествия
В Крыму активизировались кибермошенники-миллионеры
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Только за прошедшую неделю благодаря киберпреступникам крымчане лишились более 5,5 млн рублей. Чтобы себя и свои «кровные» достаточно соблюдать простые правила.
Как сообщили в Центре управления регионом Республики Крым, в субъекте за минувшую неделю было зарегистрировано 59 киберпреступлений, из них раскрыто — 15. Сумма ущерба немаленькая — 5 млн 528 тыс рублей.
Стоит отметить, что за онлайн мошенничество предусмотрены достаточно суровые меры наказания — от 5 до 6 лет лишения свободы. Однако, преступников, как видим, это не смущает.
Один из самых надежных способов защитить себя от онлайн мошенников — это соблюдение правил цифровой гигиены, уверен руководитель направления «Информационная безопасность» ООО Ту Би Софт, группа компаний АВИ-Центр Дмитрий Овчаров.
«Необходимо использовать стойкие, а главное различные пароли для своих ключевых аккаунтов в интернете — электронной почты, банковских систем, мессенджеров, социальных сетей», — объясняет эксперт.
Он также напоминает, что регистрируясь на сторонних веб-ресурсах, нельзя использовать такие же пароли как от своих ключевых аккаунтов.
В России мошенники уже начали внедрять систему использованием синтезаторов речи. Поэтому стоит избирательно относиться к телефонным звонкам и помнить, что ни в коем случае нельзя разглашать свои личные данные и пароли, отметил доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Юрий Сосновский.
«Пока медленно, но потихоньку вводятся программы-синтезаторы речи. Может быть нестандартная ситуация, когда вам звонит номер, который вы хорошо знаете, и голосом родственника говорит, что он попал в беду и нужно срочно перевести денег. Это новый вид мошенничества», — говорит Сосновский.
В семейном кругу стоит придумать какое-то кодовое слово или задать собеседнику специальный вопрос, ответ на который будет знать только ваш родственник, рекомендует наш собеседник.
Также эксперт советует защищать свои учетные записи от взлома нестандартными паролями и двухфакторной авторизацией по смс.
«Ключевые ресурсы — Госуслуги, электронную почту, к которой привязано очень много чего, необходимо использовать с двухфакторной авторизацией», — заключил эксперт.
В тексте использованы материалы: Форпост
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