Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму превысил 40 процентов ● В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза ● Севастополец рассказал о «семи кругах ада» на пути к вакцинации ● В Севастополе за сутки ухудшилась ситуация с COVID ● Отказывающихся вакцинироваться крымчан будут отстранять от работы
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © iz.ru
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 10 925 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 301 человек, выздоровевших за весь период – 77 919.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза. В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.
Севастополец рассказал о «семи кругах ада» на пути к вакцинации. Оказалось, что получить прививку в желаемое время практически невозможно.
В Севастополе за сутки ухудшилась ситуация с COVID. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Отказывающихся вакцинироваться крымчан будут отстранять от работы. Те жители Крыма, которые должны пройти обязательную вакцинацию, но не сделают это до 25 декабря, будут лишены права работать.
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на Covid-19.
На новой набережной в Крыму людям приходится справлять нужду в кустах
Новую набережную в Саках на западе Крыма торжественно открыли в июне 2021 года. Однако следить за ней пока некому.
«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах
Объявление с просьбой к покупателям сдерживать эмоции рассмешило пользователей соцсети.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
20 октября
В Севастополе вводят частичный локдаун
21 октября
В Крыму активизировались кибермошенники-миллионеры
Только за прошедшую неделю благодаря киберпреступникам крымчане лишились более 5,5 млн рублей. Чтобы себя и свои «кровные» достаточно соблюдать простые правила.