Севастопольцев удивила «парящая» тротуарная плитка

«Современные технологии или ливневка?», – гадают горожане.

Жители Севастополя обратили внимание на странный способ укладки тротуарной плитки на недавно отремонтированном проспекте Октябрьской революции. Как оказалось, под ней вместо привычного слоя щебня и асфальтобетонной смеси – пустота.

Этот факт вскрылся после того, как в покрытии провалились две плитки. На опубликованной в группе «ЧП Севастополя» соцсети Instagram записи видны пустоты под участком тротуара, где гуляют горожане.

Причина пустот оказалась несколько прозаичнее. По словам главы департамента горхоза Евгения Горлова, изначально плитка была уложена с учетом технологии, но летом этого года на проспекте был порыв водопроводной трубы и, видимо, потоком воды подмыло основание участка тротуарного покрытия. А завершили дело дожди, размыв участок еще больше и унеся с собой нижний слой покрытия.

Евгений Горлов отметил, что подрядчик ООО «Стройпроектмонтаж», выполнявший ремонт проспекта, уже выехал на место происшествия и приступил к устранению аварийного участка.

«Там нужно подсыпку сделать, утрамбовать. Сейчас туда «Водоканал» отправлю посмотреть, чтобы там повторной утечки не было», – уточнил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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