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Коронавирус в Крыму

Севастопольских медиков-пенсионеров призвали к борьбе с COVID-19

15:06 воскресенье, 24 октября 2021
Севастополь

Город испытывает нехватку медицинских работников в условиях пандемии.

По словам севастопольского вице-губернатора Александра Кулагина, в городе не хватает медиков, в том числе в «красных зонах» и в бригадах скорой помощи. В связи с этим он призвал сотрудников частных медцентров и медиков на пенсии помочь Севастополю.

Кулагин отметил востребованность в докторах и медсестрах, призвав неравнодушных медиков присоединиться к борьбе с распространением коронавируса, передает издание «Говорит Москва».

Отметим, что за прошедшие сутки COVID-19 в Севастополе заразились еще 306 человек.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на Covid-19.

Коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму превысил 40 процентов. Прививку от коронавируса в Крыму сделали 40,6% населения, которое нужно привить в республике для выработки коллективного иммунитета.

В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза. В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.

Севастополец рассказал о «семи кругах ада» на пути к вакцинации. Оказалось, что получить прививку в желаемое время практически невозможно.

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