Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе составлено 5000 протоколов за несоблюдение масочного режима ● В торговом центре Симферополя на вакцинацию выстроилась огромная очередь ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму превысил 40 процентов ● В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза
Севастопольских медиков-пенсионеров призвали к борьбе с COVID-19
Город испытывает нехватку медицинских работников в условиях пандемии.
По словам севастопольского вице-губернатора Александра Кулагина, в городе не хватает медиков, в том числе в «красных зонах» и в бригадах скорой помощи. В связи с этим он призвал сотрудников частных медцентров и медиков на пенсии помочь Севастополю.
Кулагин отметил востребованность в докторах и медсестрах, призвав неравнодушных медиков присоединиться к борьбе с распространением коронавируса, передает издание «Говорит Москва».
Отметим, что за прошедшие сутки COVID-19 в Севастополе заразились еще 306 человек.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на Covid-19.
Коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму превысил 40 процентов. Прививку от коронавируса в Крыму сделали 40,6% населения, которое нужно привить в республике для выработки коллективного иммунитета.
В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза. В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.
Севастополец рассказал о «семи кругах ада» на пути к вакцинации. Оказалось, что получить прививку в желаемое время практически невозможно.
Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму
В регионе будут работать более 70 специальных мобильных групп.
Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает
За сутки на территории Севастополя заболели коронавирусной инфекцией еще 321 человек.
На Ай-Петри выпал снег: чего ждать от погоды дальше
Выпадение снега на плато горы Ай-Петри не является сигналом прихода похолодания, наоборот в ближайшее время погода снова станет теплой.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
20 октября
В Севастополе вводят частичный локдаун
21 октября
В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза
В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.