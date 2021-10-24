Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 24 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 24 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (в восточных районах северо-западный 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (в восточных районах очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (в восточных районах гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 87 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 95 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 17, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 17, в Ялте - 16 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 26, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 19, в Турции - 24, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из лета в глубокую осень: прогноз крымской погоды на выходные. Погода в предстоящие выходные в Крыму будет переменчивой - в субботу солнечно и до +21 градуса, а в воскресенье дожди и максимум до + 13.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 22 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 22 октября.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 21 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 21 октября.
Прогноз погоды в Крыму на среду 20 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 20 октября.
«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах
Объявление с просьбой к покупателям сдерживать эмоции рассмешило пользователей соцсети.
В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза
В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
20 октября
В Севастополе вводят частичный локдаун
21 октября
Отказывающихся вакцинироваться крымчан будут отстранять от работы
Те жители Крыма, которые должны пройти обязательную вакцинацию, но не сделают это до 25 декабря, будут лишены права работать.