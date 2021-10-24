Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 24 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 24 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (в восточных районах северо-западный 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (в восточных районах очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (в восточных районах гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 87 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 95 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 17, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 17, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 26, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 19, в Турции - 24, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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