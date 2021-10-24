Власть
Поверхность Крыма прозондируют из космоса
фото © Новости Крыма
Крым станет пилотным регионом в проекте «Цифровая Земля».
При помощи специального дистанционного зондирования поверхности Земли составят цифровую модель территорий полуострова с детализированной съемкой и точной привязкой к координатам.
Как отметил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, полученные геоинформационные материалы позволят решать актуальные проблемы в сферах сельского и лесного хозяйства, природопользования, контроля использования площадей, экологии и геологоразведки.
Также новая карта поможет при составлении кадастра и картографии, контроля и предотвращения ЧС, природных катаклизмов и техногенных аварий.
Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Сроки завершения реконструкции площади Куйбышева в Симферополе опять сдвигаются. В связи с несвоевременной поставкой подрядчику некоторых материалов и оборудования сроки завершения работ по реконструкции площади им. Куйбышева в Симферополе будут сдвинуты.
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