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Власть

Поверхность Крыма прозондируют из космоса

10:38 воскресенье, 24 октября 2021
Поверхность Крыма прозондируют из космоса

фото © Новости Крыма

Крым станет пилотным регионом в проекте «Цифровая Земля».

При помощи специального дистанционного зондирования поверхности Земли составят цифровую модель территорий полуострова с детализированной съемкой и точной привязкой к координатам.

Как отметил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, полученные геоинформационные материалы позволят решать актуальные проблемы в сферах сельского и лесного хозяйства, природопользования, контроля использования площадей, экологии и геологоразведки.

Также новая карта поможет при составлении кадастра и картографии, контроля и предотвращения ЧС, природных катаклизмов и техногенных аварий.

Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Возобновление реконструкции набережной Терешковой в Евпатории снова откладывается. Глава администрации Евпатории Роман Тихончук пообещал через неделю назвать сроки возобновления работ по реконструкции набережной Терешковой в Евпатории.

Сроки завершения реконструкции площади Куйбышева в Симферополе опять сдвигаются. В связи с несвоевременной поставкой подрядчику некоторых материалов и оборудования сроки завершения работ по реконструкции площади им. Куйбышева в Симферополе будут сдвинуты.

Реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории возобновят только в следующем году. Власти Крыма планируют возобновить реконструкцию набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории в следующем году.

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