Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает

фото © Новости Крыма

За сутки на территории Севастополя заболели коронавирусной инфекцией еще 321 человек.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Накануне вирус был выявлен у 312 севастопольцев.

«По состоянию на 24 октября в Севастополе зарегистрирован 321 новый случай заболевания COVID-19. 45 человек выписаны после выздоровления. Умерли 12 человек в возрасте от 46 до 95 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 36 647 человек», - сообщают в правительстве.

Количество выздоровевших достигло 31 476 человек, а общее количество жертв болезни достигло 1 254 человека.

Под наблюдением остаются 1 442 человека, которые ранее контактировал зараженными.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в республике новой коронавирусной инфекцией заболели еще 649 человек. За сутки от коронавируса скончались 13 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В торговом центре Симферополя на вакцинацию выстроилась огромная очередь. В торговом центре Симферополя выстроилась огромная очередь из желающих сделать прививку против новой коронавирусной инфекции.

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на Covid-19.

Коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму превысил 40 процентов. Прививку от коронавируса в Крыму сделали 40,6% населения, которое нужно привить в республике для выработки коллективного иммунитета.

В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза. В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.