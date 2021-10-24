Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольских медиков-пенсионеров призвали к борьбе с COVID-19 ● В Симферополе составлено 5000 протоколов за несоблюдение масочного режима ● В торговом центре Симферополя на вакцинацию выстроилась огромная очередь ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму превысил 40 процентов
Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает
фото © Новости Крыма
За сутки на территории Севастополя заболели коронавирусной инфекцией еще 321 человек.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Накануне вирус был выявлен у 312 севастопольцев.
«По состоянию на 24 октября в Севастополе зарегистрирован 321 новый случай заболевания COVID-19. 45 человек выписаны после выздоровления. Умерли 12 человек в возрасте от 46 до 95 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 36 647 человек», - сообщают в правительстве.
Количество выздоровевших достигло 31 476 человек, а общее количество жертв болезни достигло 1 254 человека.
Под наблюдением остаются 1 442 человека, которые ранее контактировал зараженными.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в республике новой коронавирусной инфекцией заболели еще 649 человек. За сутки от коронавируса скончались 13 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на Covid-19.
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