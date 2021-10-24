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Власть

На новой набережной в Крыму людям приходится справлять нужду в кустах

11:53 воскресенье, 24 октября 2021
Саки
На новой набережной в Крыму людям приходится справлять нужду в кустах

фото © Форпост

Новую набережную в Саках на западе Крыма торжественно открыли в июне 2021 года. Однако следить за ней пока некому.

Из-за этого отдыхающие и испытывают немалые трудности – им приходится прятаться в кустах чтобы удовлетворить естественные потребности организма.

Набережная вдоль Соленого озера выглядит как вполне завершенный объект. Она пользуется огромной популярностью у местных жителей и гостей полуострова. Здесь есть спортивные и смотровые площадки, фотозоны, тематические фонтаны и декоративные островки. На территории также установлено множество детских площадок для детей разных возрастов.

Все бы ничего – гуляй и наслаждайся. Да вот на площади в 12 гектаров протяженностью в 2,7 километра не встретить ни одного туалета. Точнее они присутствуют, но по неизвестной причине заперты, рассказала ForPost гид и путешественница Варвара Подлесняк.

«В октябре мы поехали посмотреть на набережную большой компанией, с нами были дети. Поскольку территория огромная, малышам захотелось в туалет, а их попросту не оказалось», – сказала наша собеседница.

С деликатной проблемой столкнулись и другие отдыхающие, отметила Варвара Подлесняк. По ее словам, люди были вынуждены буквально прятаться в кустах чтобы справить нужду.

«Другого выхода не оставалось. Ну разве что идти в озеро», – с иронией рассказала туристка.

Вдоль набережной высадили более 15 тысяч кустарников и более двух тысяч деревьев. Однако полив работает не везде и многие зеленые насаждение уже попросту погибли.

«Очень печально, когда идешь по новой дорожке, любуешься архитектурными формами, тематическими экспозициями и внезапно возникают засохшие, мертвые деревья. Это какая-то халатность по отношению к природе», – поделилась путешественница.

Напомним, строительство набережной стартовало в 2019 году. На комфортную среду вокруг Сакского озера было потрачено порядка 800 миллионов рублей в рамках федеральной целевой программы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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