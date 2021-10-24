На Ай-Петри выпал снег: чего ждать от погоды дальше

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Выпадение снега на плато горы Ай-Петри не является сигналом прихода похолодания, наоборот в ближайшее время погода снова станет теплой.

Об этом рассказала руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Через три дня у нас снова все наладится, воздушные массы уже будут не арктические, а полярные, снова потеплеет и днем, и ночью. Так что похолодание ненадолго – до средины недели», - заверила специалист.

Она добавила, что выпадение снега на Ай-Петри в конце октября - обычное явление.

«Это вторжение холодного арктического воздуха, это бывает достаточно часто в это время года. Похолодание пришло ненадолго, буквально на два-три дня, осадки завтра прекратятся», - сказала Татьяна Любецкая.

Крымский Гидрометцентр сообщает, что в ночь на понедельник на полуострове местами возможен снег. Днем осадки прекратятся. Как ранее сообщалось, в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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