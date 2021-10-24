Общество
На Ай-Петри выпал снег: чего ждать от погоды дальше
фото © Светлана Бакулина
Выпадение снега на плато горы Ай-Петри не является сигналом прихода похолодания, наоборот в ближайшее время погода снова станет теплой.
Об этом рассказала руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Через три дня у нас снова все наладится, воздушные массы уже будут не арктические, а полярные, снова потеплеет и днем, и ночью. Так что похолодание ненадолго – до средины недели», - заверила специалист.
Она добавила, что выпадение снега на Ай-Петри в конце октября - обычное явление.
«Это вторжение холодного арктического воздуха, это бывает достаточно часто в это время года. Похолодание пришло ненадолго, буквально на два-три дня, осадки завтра прекратятся», - сказала Татьяна Любецкая.
Крымский Гидрометцентр сообщает, что в ночь на понедельник на полуострове местами возможен снег. Днем осадки прекратятся. Как ранее сообщалось, в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на субботу 23 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 23 октября.
Из лета в глубокую осень: прогноз крымской погоды на выходные. Погода в предстоящие выходные в Крыму будет переменчивой - в субботу солнечно и до +21 градуса, а в воскресенье дожди и максимум до + 13.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 22 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 22 октября.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 21 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 21 октября.
Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму
В регионе будут работать более 70 специальных мобильных групп.
Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает
За сутки на территории Севастополя заболели коронавирусной инфекцией еще 321 человек.
На Ай-Петри выпал снег: чего ждать от погоды дальше
Выпадение снега на плато горы Ай-Петри не является сигналом прихода похолодания, наоборот в ближайшее время погода снова станет теплой.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
20 октября
В Севастополе вводят частичный локдаун
21 октября
В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза
В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.