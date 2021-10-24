Коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму превысил 40 процентов

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Прививку от коронавируса в Крыму сделали 40,6% населения, которое нужно привить в республике для выработки коллективного иммунитета.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Первым компонентом в Крыму привились 577 408 человек. Полный курс вакцинации прошли 521 559 крымчан.

Население республики превышает 1,9 млн человек. Для выработки коллективного иммунитета в Крыму нужно привить 1,212 млн человек.

20 октября заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский заявил, что для создания популяционного иммунитета от COVID-19 в Крыму нужно привить 700 тысяч человек. При этом в минздраве рассчитывают успеть вакцинировать такое количество людей к началу декабря.

Обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и государственных и муниципальных служащих ввели 19 октября в Крыму и Севастополе. Основанием послужил активный рост числа заболеваний COVID-19 в регионе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец рассказал о «семи кругах ада» на пути к вакцинации. Оказалось, что получить прививку в желаемое время практически невозможно.

В Севастополе за сутки ухудшилась ситуация с COVID. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Отказывающихся вакцинироваться крымчан будут отстранять от работы. Те жители Крыма, которые должны пройти обязательную вакцинацию, но не сделают это до 25 декабря, будут лишены права работать.

Новый рекорд: сводка по COVID-19 в Крыму. Новый суточный максимум по числу заболевших коронавирусной инфекцией зафиксирован в Крыму.