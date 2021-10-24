Общество
Какой сегодня праздник 24 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 24 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День подразделений специального назначения ВС РФ (День военного спецназа)
Фото inosmi.org
День подразделений специального назначения (День спецназа) — профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 24 октября, установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.
Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории страны.
С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения, в принципе, оставалась всегда одной и той же.
День памяти ракетчиков
Ежегодная дата – 24 октября, установленная в РВСН и объявленная приказом Главнокомандующего РВСН в 1999 в честь всех воинов-ракетчиков, погибших при исполнении своего воинского долга.
Ежегодно Д.п.р. во всех соединениях и воинских частях РВСН 24 октября начнется с минуты молчания. В частях и подразделениях совместно с ветеранскими и общественными организациями, представителями религиозных объединений проводятся мероприятия воспитательного характера, в т.ч. на местах воинских захоронений с участием родственников погибших.
Филиппова канитель
Народный праздник «Филиппова канитель» отмечается 24 октября (по старому стилю - 11 октября). В церковном календаре это день почтения памяти одного из апостолов от 70-ти - святого Филиппа. Другие названия праздника: «Филиппов день», «Филипп». В старину в этот день крестьяне старались сдать зерно на мельницу. Наступала канитель - распутица, грязь на дорогах.
Также сегодня, 24 октября, отмечают такие праздники:
- День Организации Объединенных Наций (United Nations Day)
- Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day)
- Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day)
- День памяти преподобного Льва Оптинского
- Международный день тещи
- День любви к теплым носкам
- Праздник любителя бильярда
- Неделя разоружения (Disarmament Week)
- Всемирный день рубца (World Tripe Day)
- День психа (National Crazy Day) в США
- День еды (National Food Day) в США
- День конфет «Хорошо и много» (National Good and Plenty Day) в США
- День «Верните свое время» (Take Back Your Time Day) в США
- Черный четверг (Black Thursday) в США
- День вареной колбасы «Болонья» (National Bologna Day) в США
Сегодня именины празднуют: Феофан, Филипп, Аттик, Сисиний, Нектарий, Зинаида, Арсакий, Викторина, Филонилла, Флорентин.
Что происходило 24 октября в прошлые годы
1648 - подписан Вестфальский мирный договор, что ознаменовало окончание Тридцатилетней войны.
1812 - французские войска Наполеона терпят поражение в битве под Малоярославцем.
1882 - немецкий микробиолог Роберт Кох открывает возбудителей туберкулеза.
1897 - в России был проведен первый футбольный матч.
1931 - рядовой коммунист Леонид Ильич Брежнев был принят в ВКП(б).
1939 - на рынке дебютирует незаменимая вещь для женщиннейлоновые чулки, первой их начала выпускать корпорация DuPont.
1985 - государству Израиль присвоен домен верхнего уровня .il.
1991 - Украина приобрела безъядерный статус, о данном событии провозгласил Верховный Совет.
1999 - знаменитой украинской наложнице Роксолане открыт памятник в Ивано-Франковске.
2000 - единственный в мире автограф Клеопатры был обнаружен в берлинском Египетском музее.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 октября. Какие праздники будут завтра?
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