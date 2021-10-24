Какой сегодня праздник 24 октября

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Сегодня, 24 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День подразделений специального назначения ВС РФ (День военного спецназа)

Фото inosmi.org

День подразделений специального назначения (День спецназа) — профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 24 октября, установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории страны.

С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения, в принципе, оставалась всегда одной и той же.

День памяти ракетчиков

Ежегодная дата – 24 октября, установленная в РВСН и объявленная приказом Главнокомандующего РВСН в 1999 в честь всех воинов-ракетчиков, погибших при исполнении своего воинского долга.

Ежегодно Д.п.р. во всех соединениях и воинских частях РВСН 24 октября начнется с минуты молчания. В частях и подразделениях совместно с ветеранскими и общественными организациями, представителями религиозных объединений проводятся мероприятия воспитательного характера, в т.ч. на местах воинских захоронений с участием родственников погибших.

Филиппова канитель

Народный праздник «Филиппова канитель» отмечается 24 октября (по старому стилю - 11 октября). В церковном календаре это день почтения памяти одного из апостолов от 70-ти - святого Филиппа. Другие названия праздника: «Филиппов день», «Филипп». В старину в этот день крестьяне старались сдать зерно на мельницу. Наступала канитель - распутица, грязь на дорогах.

Также сегодня, 24 октября, отмечают такие праздники:

- День Организации Объединенных Наций (United Nations Day)

- Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day)

- Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day)

- День памяти преподобного Льва Оптинского

- Международный день тещи

- День любви к теплым носкам

- Праздник любителя бильярда

- Неделя разоружения (Disarmament Week)

- Всемирный день рубца (World Tripe Day)

- День психа (National Crazy Day) в США

- День еды (National Food Day) в США

- День конфет «Хорошо и много» (National Good and Plenty Day) в США

- День «Верните свое время» (Take Back Your Time Day) в США

- Черный четверг (Black Thursday) в США

- День вареной колбасы «Болонья» (National Bologna Day) в США

Сегодня именины празднуют: Феофан, Филипп, Аттик, Сисиний, Нектарий, Зинаида, Арсакий, Викторина, Филонилла, Флорентин.

Что происходило 24 октября в прошлые годы

1648 - подписан Вестфальский мирный договор, что ознаменовало окончание Тридцатилетней войны.

1812 - французские войска Наполеона терпят поражение в битве под Малоярославцем.

1882 - немецкий микробиолог Роберт Кох открывает возбудителей туберкулеза.

1897 - в России был проведен первый футбольный матч.

1931 - рядовой коммунист Леонид Ильич Брежнев был принят в ВКП(б).

1939 - на рынке дебютирует незаменимая вещь для женщиннейлоновые чулки, первой их начала выпускать корпорация DuPont.

1985 - государству Израиль присвоен домен верхнего уровня .il.

1991 - Украина приобрела безъядерный статус, о данном событии провозгласил Верховный Совет.

1999 - знаменитой украинской наложнице Роксолане открыт памятник в Ивано-Франковске.

2000 - единственный в мире автограф Клеопатры был обнаружен в берлинском Египетском музее.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 октября. Какие праздники будут завтра?

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