Инвалид не смог выбраться из горящей квартиры в Ялте

Жилье сгорело полностью, спасатели не допустили перекидывания огня на соседние площади.

В Ялте произошел пожар в многоквартирном доме по улице Найденова. В результате инцидента погиб один человек, сообщил в Facebook местный депутат Олег Копылов.

Квартира загорелась ночью на пятом этаже. В этот момент в ней находился инвалид первой группы с поражением опорно-двигательного аппарата, который, к сожалению, погиб. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали пожар, не допустив перехода огня на соседние квартиры. Также по данному адресу выехали сотрудники предприятий «Крымэнерго» и «Крымгазсети», чтобы проверить состояние сетей.

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