Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает ● Севастопольских медиков-пенсионеров призвали к борьбе с COVID-19 ● В Симферополе составлено 5000 протоколов за несоблюдение масочного режима ● В торговом центре Симферополя на вакцинацию выстроилась огромная очередь ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму
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В регионе будут работать более 70 специальных мобильных групп.
В понедельник, 25 октября, на территории Крыма начнут работать более 70 патрулей для контроля соблюдения антиковидных мер, написал на своей странице в Facebook премьер региона Юрий Гоцанюк.
По его словам, мобильные группы будут включать представителей исполнительной власти, администраций муниципалитетов и правоохранителей.
Задача патрулей – установить контроль за соблюдением антиковидных мер.
Как сообщалось, привитым россиянам заселиться в отель на территории Крыма теперь будет еще труднее. Помимо QR-кода нужно будет демонстрировать и отрицательный ПЦР-тест.
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Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму
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