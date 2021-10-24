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Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму

17:23 воскресенье, 24 октября 2021
Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму

фото © www.bnkomi.ru

В регионе будут работать более 70 специальных мобильных групп.

В понедельник, 25 октября, на территории Крыма начнут работать более 70 патрулей для контроля соблюдения антиковидных мер, написал на своей странице в Facebook премьер региона Юрий Гоцанюк.

По его словам, мобильные группы будут включать представителей исполнительной власти, администраций муниципалитетов и правоохранителей.

Задача патрулей – установить контроль за соблюдением антиковидных мер.

Как сообщалось, привитым россиянам заселиться в отель на территории Крыма теперь будет еще труднее. Помимо QR-кода нужно будет демонстрировать и отрицательный ПЦР-тест.

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