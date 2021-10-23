В Симферополе ввели режим повышенной готовности перед предстоящей грозой

Режим повышенной готовности введен в Симферополе в связи с предстоящим ухудшением погодных условий.

Об этом сообщил начальник управления административных органов администрации города Сергей Роик.

«На основании постановления столичной администрации на территории Симферополя введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Руководителям подведомственных организаций и отдельных учреждений были даны соответствующие поручения», – отметил Роик.

По информации пресс-службы администрации, начальнику Единой диспетчерской службы Симферополя поручено посредством «Городского радио» оповестить население об ухудшении погодных условий и правилах действий населения при подтоплениях, усилении ветра.

Департаменту городского хозяйства администрации Симферополя и муниципальному бюджетному учреждению «Город» дали поручение организовать проверку готовности подведомственных аварийно-восстановительных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения. В том числе, предусмотреть резерв техники и топлива для ликвидации последствий подтоплений, дорожных заторов, камнепадов и селей, а также на постоянной основе проводить очистку отводных каналов, ливнестоков и дренажных сетей, расчистку русел рек Салгир, Славянка, Абдалка, Малый Салгир.

В режим повышенной готовности перевести все силы и средства должны также все муниципальные управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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