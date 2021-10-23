В Симферополе стая собак напала на человека на скутере

Дмитрий Вахрушев возвращался домой с работы. Перемещаться по Симферополю из-за пробок давно удобнее на электросамокате, шурша листвой и вдыхая запахи осени. Внезапно, движущуюся цель атаковала собачья стая.

«На меня напали собаки. Сильно искусали, порвали одежду. Готов рассказать». Согласитесь, когда такое сообщает взрослый мужчина, кажется, что он преувеличивает. Но когда это сопровождается фотографиями рваных ран на руках, покусанных пальцев и справкой из медучреждения, сомнений в серьезности случившегося не остается.

Куртка пришла в негодность - ее порвали собаки.

- Я работаю на стройке разнорабочим, езжу через дворы на улице Ракетная, - рассказал Дмитрий КП-Крым. - Там, возле многоэтажек, живут бродячие собаки. Жители их подкармливают, но к чужакам псы относятся агрессивно. На меня напали всей стаей, сбили с самоката, я упал и ударился виском о камень. Дальше под раздачу пошло все - руки, ноги, самокат. Я отбивался как мог. На подмогу прибежал парень какой-то, собаки ретировались. Я попросил его вытащить мой мобильник из кармана и вызвать в «скорую», поскольку у меня пальцы были разорваны в клочья - с них текла кровь.

В травмпункте мужчине оказали первую помощь, зафиксировали множественные укушенные раны верхних, нижних конечностей и лица, дали направление на прививки от бешенства. От процедурной медсестры Дмитрий узнал, что он не первый укушенный с улицы Ракетная: буквально на днях цикл прививок закончила женщина, на которую напала та же стая.

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