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Коронавирус в Крыму

В Севастополе за сутки ухудшилась ситуация с COVID

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

До этого суточный максимум за все время пандемии в регионе фиксировался 22 октября, тогда зарегистрировали 306 заболевших. С выздоровлением выписан 306 пациент, умерли одиннадцать человек.

За все время борьбы с инфекцией в регионе от осложнений, связанных с заболеванием, скончался 1 242 пациента. Выздоровели 31 431. Общее число заразившихся COVID-19 в Севастополе достигло 36 326 человек.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в регионе ужесточили антиковидные ограничения, с 30 октября приостановлена работа развлекательных заведений и других мест с массовых скоплением людей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый рекорд: сводка по COVID-19 в Крыму. Новый суточный максимум по числу заболевших коронавирусной инфекцией зафиксирован в Крыму.

«Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19. В Севастополе на фоне роста заболеваемости COVID-19 ужесточают коронавирусные ограничения, работа досуговых учреждений и других мест с массовых скоплением людей будет приостановлена с 30 октября.

В Крыму решили производить экспресс-тестов на COVID-19. Экспресс-тесты на коронавирус и другие инфекционные заболевания начнут производить в Крыму в течение полутора месяцев.

В Крыму впервые провели операцию с помощью робота-ассистента. Специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета впервые в регионе провели операцию с помощью роботизированного ассистента.

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Новый рекорд: сводка по COVID-19 в Крыму

Новый рекорд: сводка по COVID-19 в Крыму

Новый суточный максимум по числу заболевших коронавирусной инфекцией зафиксирован в Крыму.

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