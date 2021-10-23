В Севастополе смертность от ковида выросла в три раза

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В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.

За неделю суточный показатель вырос почти в 3 раза: с 4 умерших за 16 октября до 11 за 22 октября.

Растет и выявляемость: за минувшие сутки зарегистрировано 312 новых случаев. Это на 8% больше, чем неделею назад.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 36 тысяч 326 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 242 человека.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе за сутки ухудшилась ситуация с COVID. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Отказывающихся вакцинироваться крымчан будут отстранять от работы. Те жители Крыма, которые должны пройти обязательную вакцинацию, но не сделают это до 25 декабря, будут лишены права работать.

Новый рекорд: сводка по COVID-19 в Крыму. Новый суточный максимум по числу заболевших коронавирусной инфекцией зафиксирован в Крыму.

«Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19. В Севастополе на фоне роста заболеваемости COVID-19 ужесточают коронавирусные ограничения, работа досуговых учреждений и других мест с массовых скоплением людей будет приостановлена с 30 октября.