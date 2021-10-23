В Карадагском заповеднике пострадала туристка

Туристка получила травму в Карадагском заповеднике, из труднодоступной горно-лесной местности ее эвакуировали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. Инцидент произошел накануне днем.

Во время экскурсии по природному заповеднику женщина повредила ногу и не смогла передвигаться самостоятельно, на помощь ей пришли сотрудники поисково-спасательного отряда.

«Прибывшие на место спасатели нашли пострадавшую, оказали ей первую медицинскую помощь и на носилках транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи. В спасательных работах были задействованы три человека», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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