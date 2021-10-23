Происшествия
Смертельное ДТП с подростком в Крыму: виновному вынесли приговор
Жителя Симферополя приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима за ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Симферопольский районный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в краже.
По информации прокуратуры, в октябре прошлого года в одном из дворов крымской столицы злоумышленник сначала ограбил прохожего, а позже угнал автомобиль «ВАЗ».
Не имея водительских прав, он поехал кататься по дороге Симферополь-Николаевка. Машина выехала за пределы трассы, опрокинулась, врезалась в дерево и загорелась. «В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля – девушка 2003 года рождения - от полученных травм скончалась на месте.
Подсудимый с места совершения преступления скрылся, однако в дальнейшем был задержан работниками полиции», - проинформировали в прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 6, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми видами транспорта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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