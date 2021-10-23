Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.6
воздух +19
море +18

Происшествия

Смертельное ДТП с подростком в Крыму: виновному вынесли приговор

08:18 суббота, 23 октября 2021

Жителя Симферополя приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима за ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Симферопольский районный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в краже.

По информации прокуратуры, в октябре прошлого года в одном из дворов крымской столицы злоумышленник сначала ограбил прохожего, а позже угнал автомобиль «ВАЗ».

Не имея водительских прав, он поехал кататься по дороге Симферополь-Николаевка. Машина выехала за пределы трассы, опрокинулась, врезалась в дерево и загорелась. «В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля – девушка 2003 года рождения - от полученных травм скончалась на месте.

Подсудимый с места совершения преступления скрылся, однако в дальнейшем был задержан работниками полиции», - проинформировали в прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 6, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми видами транспорта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанки выиграли в ЕСПЧ дело против Украины. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу трех крымчанок и одной жительницы Донбасса, имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПО), о дискриминации со стороны Украины во время местных выборов в 2015 году.

Продавших свои квартиры в Крыму срочно зовут в налоговую. Крымчане, совершившие сделки дарения или продажи недвижимости в 2020 году, должны обратиться в налоговую службу региона во избежание возникновения налоговой задолженности.

Крымчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о вакцинации. Полицейские в Крыму оштрафовали на 30 тысяч пользователя соцсети, которая написала об опасности вакцинации и негативных последствиях после нее.

Крымским детям пришли требования об уплате налогов. В последнее время в почтовых ящиках стали появляться уведомления о необходимости получить заказное письмо на имя несовершеннолетних детей.

Общество
Какой сегодня праздник 23 октября

Какой сегодня праздник 23 октября фото

Сегодня, 23 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Крымчане неохотно участвуют в переписи по двум причинам

Крымчане неохотно участвуют в переписи по двум причинам

По мнению крымского общественника и политика, экс-депутата парламента Крыма, президента общественной организации «Союз ветеранов русского движения Крыма» Сергея Шувайникова, крымчане неохотно участвуют в российской переписи из-за недостаточной информационно-просветительской подготовки населения к переписи и боязни коронавируса.

Власть
Украинская таможня уходит с крымской границы

Украинская таможня уходит с крымской границы

С 21 ноября 2021 года прекращается работа украинских таможенных постов и осуществление соответствующих процедур на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе Крыма с Украиной, сообщают в Представительстве президента Украины в АРК.

Коронавирус в Крыму
«Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19

«Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19

В Севастополе на фоне роста заболеваемости COVID-19 ужесточают коронавирусные ограничения, работа досуговых учреждений и других мест с массовых скоплением людей будет приостановлена с 30 октября.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации