Власть
Севастопольским рыбакам-любителям пообещали найти причалы
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился определить площадки для рыбаков-любителей под причалы для лодок из числа неиспользуемых локаций портовой инфраструктуры города.
«Я такое поручение, помнится, давал, но неофициальное, в рабочем порядке, и потом оно как-то потерялось. Теперь надо его добавить в протокол заседания правительства. По поводу любителей, которые у нас вообще не имеют мест и возможности спустить лодки на воду цивилизованно и потом вернуться обратно на берег. Надо посмотреть, какие у нас есть неиспользуемые площадки портовой инфраструктуры, которые могли бы быть для них оборудованы», – сказал Развожаев.
Он подчеркнул, что севастопольские рыболовы-любители – это «достаточно большая группа людей», и существующая проблема требует решения.
«Ежегодно, особенно в сезон, ко мне много людей обращается. Надо здесь какую-то идеологию продумать. Тем более, что мест таких становится все меньше в городе», – добавил губернатор.
Поручение Развожаев адресовал главе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павлу Иено.
Ранее глава города отмечал, что он является «хорошим специалистом «с особым знанием морского дела и всего, что касается портовой инфраструктуры». В свою очередь глава департамента пообещал изучить вопрос и дать предложения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пятеро крымчан предстанут перед судом за браконьерство в Азовском море. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей, которые в начале текущего года незаконно ловили осетра в Азовском море.
Акваторию Сиваша включат в промысловый район по ловле кефали. Результатом работ по включению акватории озера Сиваш в промысловый район должно стать увеличение ловли кефали в заливе озера на 150-200 тонн.
Бюрократия мешает крымским рыбакам ловить пиленгаса и кефаль. Рыбаки северо-восточных районов Крыма стали заложниками обстоятельств, которые можно изменить только на федеральном уровне. Однако Москва не спешит вникать в подробности.
Рыбаков Севастополя призвали спасти бычков от бессмысленной смерти. Рыбакам Севастополя, а также Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области рекомендовано начать вылов бычков в Азовском море, включая Таганрогский залив. Из-за сильной жары с этого дня в акватории объявлен заморный период.
Какой сегодня праздник 23 октября фото
Сегодня, 23 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчане неохотно участвуют в переписи по двум причинам
По мнению крымского общественника и политика, экс-депутата парламента Крыма, президента общественной организации «Союз ветеранов русского движения Крыма» Сергея Шувайникова, крымчане неохотно участвуют в российской переписи из-за недостаточной информационно-просветительской подготовки населения к переписи и боязни коронавируса.
Украинская таможня уходит с крымской границы
С 21 ноября 2021 года прекращается работа украинских таможенных постов и осуществление соответствующих процедур на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе Крыма с Украиной, сообщают в Представительстве президента Украины в АРК.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
20 октября
«Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19
В Севастополе на фоне роста заболеваемости COVID-19 ужесточают коронавирусные ограничения, работа досуговых учреждений и других мест с массовых скоплением людей будет приостановлена с 30 октября.