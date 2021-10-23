Севастопольским рыбакам-любителям пообещали найти причалы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился определить площадки для рыбаков-любителей под причалы для лодок из числа неиспользуемых локаций портовой инфраструктуры города.

«Я такое поручение, помнится, давал, но неофициальное, в рабочем порядке, и потом оно как-то потерялось. Теперь надо его добавить в протокол заседания правительства. По поводу любителей, которые у нас вообще не имеют мест и возможности спустить лодки на воду цивилизованно и потом вернуться обратно на берег. Надо посмотреть, какие у нас есть неиспользуемые площадки портовой инфраструктуры, которые могли бы быть для них оборудованы», – сказал Развожаев.

Он подчеркнул, что севастопольские рыболовы-любители – это «достаточно большая группа людей», и существующая проблема требует решения.

«Ежегодно, особенно в сезон, ко мне много людей обращается. Надо здесь какую-то идеологию продумать. Тем более, что мест таких становится все меньше в городе», – добавил губернатор.

Поручение Развожаев адресовал главе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павлу Иено.

Ранее глава города отмечал, что он является «хорошим специалистом «с особым знанием морского дела и всего, что касается портовой инфраструктуры». В свою очередь глава департамента пообещал изучить вопрос и дать предложения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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