Севастополец рассказал о «семи кругах ада» на пути к вакцинации

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Оказалось, что получить прививку в желаемое время практически невозможно.

Житель Севастополя, желая получить прививку от коронавируса в удобное для него время, столкнулся с рядом проблем. Своей историей он поделился в сосетях.

Чтобы не посещать забитые людьми поликлиники, Сергей Трофимов решил пойти в один из мобильных пунктов вакцинации, расположенный на площади Нахимова. В надежде пораньше занять очередь, он пришел к пункту в 9 утра. Уже в это время там стояли 18 человек.

«Я прождал 45 минут и за это время «чипировали» трех человек, то есть на каждого уходит не менее 15 минут», - рассказал мужчина.

Он подсчитал, как много времени у него уйдет на ожидание своей очереди, поэтому решил уйти и попробовать записаться на определенное время в поликлинику с помощью портала госуслуг. Севастополец выбрал поликлинику при горбольнице №1.

«Записался на 16:30 (ха, наивный, решил, что самый умный), пришел к назначенному времени и... наткнулся на живую очередь из примерно 10 человек. Никого не интересует на сколько у тебя запись, врач принимает всех как попало», - описал ситуацию Сергей.

После этого он позвонил в севастопольский депздрав, чтобы узнать, как все-таки можно получить услугу в назначенное время.

«Но и тут облом: ждать ответа оператора надо полчаса, заказал обратный звонок, но на него положили... А вот теперь сижу и думаю: может это знак?», - задается вопросом житель города-героя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Примечания

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