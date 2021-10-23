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Бизнес

«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах

«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах

фото © соцсети

Объявление с просьбой к покупателям сдерживать эмоции рассмешило пользователей соцсети.

В сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте опубликовали фото объявления на одном из магазинов крымской столицы с просьбой к покупателям не так бурно реагировать на уровень цен.

«Уважаемые покупатели! По поводу цен, просьба сдерживать свои эмоции. Я сама в шоке!» - говорится в объявлении.

«Зато у нас самый лучший балет», - прокомментировал публикацию пользователь соцсети Александр Бондарь.

Ранее российский пропагандист, ведущий ток-шоу «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин поразился дешевизне продуктов в Крыму.

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Бизнес
«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах

«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах

Объявление с просьбой к покупателям сдерживать эмоции рассмешило пользователей соцсети.

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