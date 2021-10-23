Бизнес
«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах
фото © соцсети
Объявление с просьбой к покупателям сдерживать эмоции рассмешило пользователей соцсети.
В сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте опубликовали фото объявления на одном из магазинов крымской столицы с просьбой к покупателям не так бурно реагировать на уровень цен.
«Уважаемые покупатели! По поводу цен, просьба сдерживать свои эмоции. Я сама в шоке!» - говорится в объявлении.
«Зато у нас самый лучший балет», - прокомментировал публикацию пользователь соцсети Александр Бондарь.
Ранее российский пропагандист, ведущий ток-шоу «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин поразился дешевизне продуктов в Крыму.
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