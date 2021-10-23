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Курорт

Российские туроператоры ждут массовые отмены туров в ноябре

14:53 суббота, 23 октября 2021
Российские туроператоры ждут массовые отмены туров в ноябре

фото © rbc.ru

Антиковидные ограничения по всей стране могут спровоцировать до 50% аннуляций туров на ноябрьские праздники.

Об этом «Известиям» сообщил гендиректор туроператора по РФ «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«У нас уже началась аннуляция туров, и процент отмен в итоге может достигнуть 50% – из расчета, что примерно столько жителей страны еще не привиты», – заявил Ромашкин.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, из-за ковидных ограничений и локдаунов в регионах спрос на туры по РФ сократился на 30%. «Поступают аннуляции и просьбы сдвинуть сроки поездки от тех, кто не вакцинирован. Так, в отелях Казани уже 40% аннуляций на ноябрьские праздники».

Эксперты видят причину в усилении мер борьбы с коронавирусом и введении дополнительных ограничений для невакцинированных граждан именно в популярных у российских туристов регионах. Так, в Крыму, согласно указу главы республики, с 25 октября начинает действовать система QR-кодов для посещения гостиниц и общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым принимает туристов только с прививкой и ПЦР-тестом. Правила размещения привитых россиян в отелях Крыма ужесточили – теперь кроме QR-кода надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября. В Крыму отмечается небывалый для этого времени года ажиотаж: места в отелях и гостиницах разбирают, как горячие пирожки.

Приехал с севера, недоволен сервисом и ценами: в Крыму набросали портрет типичного туриста. Специалисты туротрасли рассказали, откуда чаще прибывают отдыхающие, чем они довольны и что критикуют.

Стало известно, сколько туристы тратили этим летом в Крыму. По предварительным подсчетам, летом 2021 года туристы Крыма тратили от 20 до 70 тыс. рублей.

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