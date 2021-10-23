Российские туроператоры ждут массовые отмены туров в ноябре

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Антиковидные ограничения по всей стране могут спровоцировать до 50% аннуляций туров на ноябрьские праздники.

Об этом «Известиям» сообщил гендиректор туроператора по РФ «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«У нас уже началась аннуляция туров, и процент отмен в итоге может достигнуть 50% – из расчета, что примерно столько жителей страны еще не привиты», – заявил Ромашкин.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, из-за ковидных ограничений и локдаунов в регионах спрос на туры по РФ сократился на 30%. «Поступают аннуляции и просьбы сдвинуть сроки поездки от тех, кто не вакцинирован. Так, в отелях Казани уже 40% аннуляций на ноябрьские праздники».

Эксперты видят причину в усилении мер борьбы с коронавирусом и введении дополнительных ограничений для невакцинированных граждан именно в популярных у российских туристов регионах. Так, в Крыму, согласно указу главы республики, с 25 октября начинает действовать система QR-кодов для посещения гостиниц и общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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