Путин ошибся: ученый прокомментировал возможность добычи воды из-под Азовского моря

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Заведующий кафедрой гидрогеологии Геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Поздняков считает, что от проекта добычи пресной воды из-под Азовского моря не стоит ожидать серьезного результата.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Нет никаких оснований считать, что в этом месте велик возобновляемый поток подземных вод. Да, там можно бурить скважины. Но когда они будут пробурены, так как поток пресной воды достаточно маленький, она чем-то должна замещаться. Скорее всего, она будет замещаться водой из Азовского моря», — сказал Сергей Поздняков.

Ученый акцентировал внимание на то, что в Азовском море минерализация воды составляет 10-14 грамм на литр. А по СанПиН нельзя пить воду с минерализацией более, чем 1 грамм на литр.

«Чтобы напоить хотя бы 10% населения Крыма, надо пробурить 40-50 скважин. Даже если в первый момент эксплуатации вода будет пресной, то неизбежно с течением времени она станет соленой. Правда, не известно точно, через какое время она станет соленой, через год или через 25 лет. Но скорее всего, вода станет соленой достаточно быстро. Поэтому, с моей точки зрения этот проект не имеет потенциала», — подытожил Сергей Поздняков.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции сообщил, что по данным ученых, под Азовским морем находятся большие запасы пресной воды.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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