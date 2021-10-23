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Власть

Пункты сбора раздельного мусора в Севастополе выкинули на свалку

Принадлежащее правительству Михаила Развожаева ООО «Благоустройство» провалило программу за 210 миллионов рублей.

Контейнеры для раздельного сбора мусора, которые еще в прошлом году исчезли с улиц Севастополя, оказались выброшенными на свалку. Об этом сообщил Telegram-канал «Алиса против».

Первые такие киоски для раздельного накопления пластика и бумаги начали появляться в городе в 2019 году, их установило ООО «Благоустройство Севастополя». Стоимость каждого – 60 тысяч рублей. Всего было организовано 16 таких пунктов. Оказалось, что все они были вывезены на полигон бытовых отходов «Первомайская балка» и там же разобраны.

«Разобрали на незаконном заводе, который принадлежит частнику и стоит непосредственно на государственной земле. Дело до сих пор находится в арбитражном суде. Пытаются частники остаться и собирать на «теле» полигона мусор. Разбирать, продавать фракции, денежку от продажи в карман. Как и было все 7 лет», - рассказала автор Telegram-канала.

Примечательно, что, по данным Минприроды РФ, Севастополь входит в число 11 российских регионов, в которых еще не приступили к установке контейнеров для раздельного сбора отходов. Среди основных причин указывается отсутствие необходимого количества контейнеров. А для помощи регионам в решении этой и других проблем, связанных с реализацией программы по раздельному сбору мусора, предусмотрено финансирование в 1 миллиард рублей.

«Раздельный сбор мусора оказался в Севастополе просто фикцией. Обманули лохов, предвыборные басни, статьи расходов для отмывания бюджета Путина – называйте как хотите. Самое главное, что на сегодняшний день, когда-то славный чистый Севастополь превратился в позорище безхозяйственности», - пишут авторы канала «Алиса Против».

Напомним, что ранее оператор «Благоустройство» потребовал с местных волонтеров движения «Севсвалки», которое уже 12 лет делает город чище, оплатить мусора, добровольно собранного активистами с общественного пространства. Гора мешков больше недели пролежала на том же месте, так и не дождавшись коммунальщиков, ответственных за вывоз отходов. Организации пришлось вывезти мусор своими силами.

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