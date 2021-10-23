Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.6
воздух +11
море +18

Общество

Прогноз погоды в Крыму на субботу 23 октября

00:23 суббота, 23 октября 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 23 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман пр видимости 299-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 19, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 98 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 92 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 15, в Николаевке - 17, в Севастополе - 18, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 18, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 14, в Сочи - 19, в Турции - 25, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 22 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 22 октября.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 21 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 21 октября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 20 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 20 октября.

Когда в Крым придут заморозки. В среду ночью температура воздуха в Крыму опустится ниже ноля, при этом днем столбики термометров покажут до 15 градусов тепла.

Общество
Какой сегодня праздник 23 октября

Какой сегодня праздник 23 октября фото

Сегодня, 23 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Украинская таможня уходит с крымской границы

Украинская таможня уходит с крымской границы

С 21 ноября 2021 года прекращается работа украинских таможенных постов и осуществление соответствующих процедур на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе Крыма с Украиной, сообщают в Представительстве президента Украины в АРК.

Власть
Аксенову снова указали, кто в Крыму хозяин

Аксенову снова указали, кто в Крыму хозяин

В Крыму разгорается новый административный скандал: в Евпатории депутаты активно уклоняются от рассмотрения представлений прокуратуры и распоряжений главы республики.

Общество
«Королева России» из Севастополя рассказала, как попала на войну в Сирию

«Королева России» из Севастополя рассказала, как попала на войну в Сирию фото

Королева России 2021 Юлия Кононеко рассказала, зачем участвует в конкурсах красоты, почему хочет уйти на гражданскую службу, и как бороться со стереотипами.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации