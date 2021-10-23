Поэтессе из России запретили въезд в Украину из-за поездок в Крым

Гражданке России запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма, сообщили 23 октября в Госпогранслужбе Украины.

25-летняя россиянка, которую в российских СМИ и соцсетях упоминают как поэтессу, прилетела в аэропорт «Киев» из Испании. Госпогранслужба Украины обнародовала видео беседы с женщиной, во время которой она признала, что ездила в Крым в 2020 году на поезде из Краснодара.

«В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что за нарушение норм украинского законодательства гражданке Российской Федерации было отказано в пропуске через государственную границу и запрещен въезд в Украину.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Сибири задержали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории Крыма. В Новосибирске задержали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории Крыма.

Смертельное ДТП с подростком в Крыму: виновному вынесли приговор. Жителя Симферополя приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима за ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.

Украинская таможня уходит с крымской границы. С 21 ноября 2021 года прекращается работа украинских таможенных постов и осуществление соответствующих процедур на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе Крыма с Украиной, сообщают в Представительстве президента Украины в АРК.

Крымчанки выиграли в ЕСПЧ дело против Украины. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу трех крымчанок и одной жительницы Донбасса, имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПО), о дискриминации со стороны Украины во время местных выборов в 2015 году.