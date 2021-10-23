Власть
Поэтессе из России запретили въезд в Украину из-за поездок в Крым
Гражданке России запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма, сообщили 23 октября в Госпогранслужбе Украины.
25-летняя россиянка, которую в российских СМИ и соцсетях упоминают как поэтессу, прилетела в аэропорт «Киев» из Испании. Госпогранслужба Украины обнародовала видео беседы с женщиной, во время которой она признала, что ездила в Крым в 2020 году на поезде из Краснодара.
«В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом», – говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе отметили, что за нарушение норм украинского законодательства гражданке Российской Федерации было отказано в пропуске через государственную границу и запрещен въезд в Украину.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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