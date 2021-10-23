Отказывающихся вакцинироваться крымчан будут отстранять от работы

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Те жители Крыма, которые должны пройти обязательную вакцинацию, но не сделают это до 25 декабря, будут лишены права работать.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты.

Напомним, до 20 декабря работники образования, здравоохранения, соцзащиты, соцобслуживания и госслужащие обязаны пройти двухэтапную прививку от коронавируса. Кроме этого, вакцинироваться обязаны те, кто работает в сфере ЖКХ, торговли, курьерской доставки, общественного питания, курортно-рекреационного и гостиничного комплексов. Также это требуется от сотрудников общественного транспорта, такси, бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров и друг общественных сфер.

По словам опрошенных экспертов, принудительная вакцинация является вынужденной, но остро необходимой мерой для спасения ситуации.

В министерстве труда и социальных отношений разъяснили, что те, кто не желает выполнять требования Роспотребнадзора и не имеет медотвода от вакцинации, будут отстранены работодателем от должности.

«Есть законодательно установленная норма, которая определяет, что если человек работающий, то работодатель вправе его отстранить от выполнения им должностных обязанностей за нарушение законодательства в отношении нарушений требований санэпидрежима», – подчеркнула пресс-секретарь ведомства Елена Лось.

Как отмечено на сайте Минсоц Крыма, основанием для отстранения от работы может стать не только трудовой кодекс и федеральные законы, но и иные нормативно-правовые акты. В частности, в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» сказано о том, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение от работы.

Сейчас прививка от коронавируса внесена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

«При отказе сотрудника от обязательной вакцинации работодатель должен запросить у работника письменный отказ от вакцинации, а затем оформить приказ об отстранения работника без сохранения заработной платы», – говорится в сообщении Минсоц.

Также отмечено, что дистанционные работники подлежат обязательной вакцинации, если не имеют противопоказаний. Перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению.

В тексте использованы материалы: Форпост

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