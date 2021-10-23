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Коронавирус в Крыму

Новый рекорд: сводка по COVID-19 в Крыму

11:31 суббота, 23 октября 2021
Новый рекорд: сводка по COVID-19 в Крыму

фото © Новости Крыма

Новый суточный максимум по числу заболевших коронавирусной инфекцией зафиксирован в Крыму.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 638 новых случаев, сообщили в Минздраве республики. За день до этого зарегистрировали 630 заболевших. Как и сутки ранее, от осложнений болезни скончались 16 пациентов.

Общее число погибших с начала пандемии достигло 2869 человек. Число выявленных случаев заражения Covid-19 составило 91 348. После выздоровления выписаны 823 человека, за весь период число переболевших составило 77 618. В лабораториях полуострова на новую коронавирусную инфекцию обследовано 9 663 человека.

Как ранее сообщалось, минувшим вечером в регионе в очередной раз расшили противоковидные ограничения. В частности, был приостановлен прием посетилисец в центрах «Мои документы», а при заселении в отели или санатории кроме QR-кода теперь надо предоставлять не только QR-код, но и отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, до десяти человек снизили возможно число присутствующих на бракосочетании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму решили производить экспресс-тестов на COVID-19. Экспресс-тесты на коронавирус и другие инфекционные заболевания начнут производить в Крыму в течение полутора месяцев.

В Крыму впервые провели операцию с помощью робота-ассистента. Специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета впервые в регионе провели операцию с помощью роботизированного ассистента.

В Крыму 630 новых заражений за сутки. За 21 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 710 положительных на Covid-19.

Аксенов приказал крымчанам не устравивать пикников. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил крымчан воздержаться от выездов в другие регионы и пребывания в больших компаниях в выходные дни с 30 октября по 7 ноября.

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