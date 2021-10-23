Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма просят россиян не ехать в Крым ● «Полный стоп»: в Севастополе ввели новые ограничения по COVID-19 ● Крым принимает туристов только с прививкой и ПЦР-тестом ● Крымчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о вакцинации ● Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября
Новый рекорд: сводка по COVID-19 в Крыму
фото © Новости Крыма
Новый суточный максимум по числу заболевших коронавирусной инфекцией зафиксирован в Крыму.
За прошедшие сутки в регионе выявлено 638 новых случаев, сообщили в Минздраве республики. За день до этого зарегистрировали 630 заболевших. Как и сутки ранее, от осложнений болезни скончались 16 пациентов.
Общее число погибших с начала пандемии достигло 2869 человек. Число выявленных случаев заражения Covid-19 составило 91 348. После выздоровления выписаны 823 человека, за весь период число переболевших составило 77 618. В лабораториях полуострова на новую коронавирусную инфекцию обследовано 9 663 человека.
Как ранее сообщалось, минувшим вечером в регионе в очередной раз расшили противоковидные ограничения. В частности, был приостановлен прием посетилисец в центрах «Мои документы», а при заселении в отели или санатории кроме QR-кода теперь надо предоставлять не только QR-код, но и отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, до десяти человек снизили возможно число присутствующих на бракосочетании.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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