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Мэр Ялты объяснила причины расторжения договора с арендатором Массандровского пляжа
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ООО «Илвиа», которое с 2009 года арендовало Массандровский пляж в Ялте, не переоформило документы и продолжало эксплуатировать пляж по договору украинского образца. Поэтому в этом году после проведенной инвентаризации договор аренды был расторгнут администрацией Ялты.
ООО «Илвиа» пыталось решить вопрос в суде.
«После вхождения Крыма в состав РФ в Крыму был принят закон, в котором было определено, что с 1 марта 2016 года все права пользования на гидротехнические сооружения прекращались. Таким образом, автоматически прекратился и договор аренды земли (Массандровского пляжа, ред.). Это было выявлено нами в январе-феврале текущего года», — сообщила первый заместитель главы администрации Ялты Евгения Бавыкина.
Глава администрации Ялты Янина Павленко добавила, что прав на объект капитального строительства у ООО «Илвиа» нет, а аренда земельного участка согласно действующему законодательству без конкурса предоставляется только правообладателю объекта капитального строительства. В ином случае предусмотрены торги.
«Илвиа» же хотела получить аренду без торгов. Вернуть муниципальную собственность в пользование города – это не только наше право, но и обязанность! Для того, чтобы уже на законных основаниях продолжить договорные отношения и сделать это в соответствии с законами Российской Федерации», — подчеркнула Янина Павленко.
Ранее общество с ограниченной ответственностью «Илвиа» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о признании недействительным постановления Администрации города Ялта от 08.07.2020 «Об отказе ООО «Илвиа» в предоставлении в аренду земельного участка». Однако в ходе судебного заседания 14 октября 2021 года от полномочного представителя ООО «Илвиа» поступил отказ от заявленных требований.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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