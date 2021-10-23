Машина и украшения: в Крыму ищут мужчину, обокравшего возлюбленную

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Крымские полицейские разыскивают мужчину, который подозревается в краже и мошенничестве.

Как сообщили в МВД по республике, в Ялте мужчина завладел автомобилем возлюбленной, продал его, а после исчез, захватив с собой ювелирные украшения на сумму 650 тысяч рублей.

По предварительным данным, Сергей познакомился с девушкой весной под видом успешного бизнесмена.

Когда девушке понадобилось отремонтировать ее внедорожник, он предложил помощь, но после этого сразу же продал машину знакомому за 850 тысяч рублей. Затем под предлогом «срочной сделки» улетел в Москву, и тогда уже выяснилось, что с собой он захватил еще и ювелирные изделия.

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество совершенное в особо крупном размере», установлен подозреваемый. Сейчас проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. Кроме того, выяснилось, что он находится в розыске за совершение кражи», - прокомментировали ситуацию в МВД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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