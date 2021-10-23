Крымчане неохотно участвуют в переписи по двум причинам

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По мнению крымского общественника и политика, экс-депутата парламента Крыма, президента общественной организации «Союз ветеранов русского движения Крыма» Сергея Шувайникова, крымчане неохотно участвуют в российской переписи из-за недостаточной информационно-просветительской подготовки населения к переписи и боязни коронавируса.

«Информационно-просветительской работой по подготовке населения к переписи никто из крымских властей серьезно не занимался и не занимается. Даже на бигбордах, где до сего дня висят унылые лица кандидатов в депутаты, нигде не увидишь призыва типа: «Участвуя в переписи, ты помогаешь планировать будущее!». В Крыму вообще в последнее время пропаганда, по многим направлениям нашей жизни, хромает или отсутствует. Поэтому многие просто не знают о проводимой переписи, а подписчиков не пускают в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Да и на сайте «Госуслуги» не все торопятся заполнить анкету. Мое личное предположение, что работа по всероссийской переписи в Крыму будет провалена, если не будут приняты в оставшиеся дни какие-то радикальные действия. Многие жители Крыма не понимают, для чего нужна перепись, что она дает для Крыма сегодня и завтра, какова ее польза для каждой семьи? Да и активность самих переписчиков недостаточна, формальный подход – и формальный результат. Возможно, сказывается и осенняя усталость, вызванная длительной пандемией и разочарованием от не решения многих социально-экономических проблем. Да и сам я еще не открыл сайт «Госуслуги», чтобы спокойно заполнить анкету, а переписчики в мою дверь еще не постучали», – рассказал политик.

Ранее сообщалось, что жители крымской столицы неохотно идут на контакт с переписчиками, занятыми в проведении переписи.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и будет проходить до 14 ноября. Сбор данных коснулся и Крыма. Жителей полуострова россияне уже переписывали в 2014 году, тогда в Крыму было отмечено существенное изменение национального состава.

По данным переписи населения, которую Россия в 2014 году провела в Крыму, численность учтенного постоянного населения Крыма составила 1,89 миллиона человек, а Севастополя – 393 тысячи человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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